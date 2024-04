Erling Braut Haaland er skadefri igjen

– Jeg er klar. Jeg hadde et lite problem, og det er ikke bra når man ønsker å slå tilbake etter at vi røk ut mot Real Madrid i Champions League. Jeg har klødd inni meg etter å komme tilbake, og nå er jeg tilbake og føler meg bra. Jeg er klar for å angripe de siste fem finalene, sier nordmannen ifølge Manchester Evening News.

Neste City-kamp spilles hjemme mot Wolverhampton lørdag. Per nå skiller ett poeng opp til serieleder Arsenal, men de lyseblå har én kamp til gode på Martin Ødegaard og hans lag.

– Det er fint, akkurat som sist sesong. Dette er kanskje den mest spennende tiden å være fotballspiller i. Dette er grunnen til at jeg spiller fotball – følelsen før kampen, du er litt nervøs, sier Haaland.