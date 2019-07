– Dette var viktig for Karmøy og nasjonen, sier ordfører i Karmøy kommune, Jarle Nilsen.

Equinor ønsker å betale mindre i eiendomsskatt for Sleipner-rørledningen som går gjennom kommunene Karmøy og Tysvær. Selskapet gikk derfor til sak mot Karmøy.

Men i den ferske dommen fra Haugaland tingrett tapte Equinor på alle punkter. Selskapet må også betale saksomkostningene.

Dommen betyr at Equinor fortsatt må betale rundt 2,5 millioner kroner i eiendomsskatt årlig til Karmøy og 1 million til Tysvær.

– Saken har stor prinsipiell betydning for andre kommuner i landet som har gass- og oljerørledningsanlegg, og mottaksanlegg for olje og gass i sine kommuner, sier Nilsen.

Jarle Nilsen, ordfører Karmøy (Ap). Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Åtte norske kommuner har slike mottaksanlegg, mens enda flere har rørledninger som går gjennom kommunen.

Mindre gass

Equinor mener at de skal betale mindre i skatt fordi anlegget ikke går på full kapasitet, og at det framover vil strømme mindre gass gjennom rørledningen. Selskapet peker også på at det blir stadig dyrere å vedlikeholde rørene.

Men kommunene minner om at rørledningene opptar et betydelig areal uavhengig av hva som strømmer gjennom dem.

– Disse rørledningene stjeler masse areal, så dette er en fin måte å betale tilbake til fellesskapet på, sier ordfører Sigmund Lier i Tysvær – kommunen var såkalt partshjelper i saken mot Equinor.

Sigmund Lier (Ap), ordfører i Tysvær.

Sleipner-rørledningen er bare en liten del av olje- og gassvirksomheten i Tysvær. Gassmottaksanlegget Kårstø ligger i kommunen. Eiendomsskatt fra olje- og gassindustrien utgjør derfor en betydelig del av budsjettet.

– Dette er viktige inntekter for oss, sier Lier.

Har ikke bestemt seg

– Vi tar denne beslutningen til etterretning, sier pressetalsmann i Equinor, Erik Haaland.

På grunn av rettsferien utløper ikke ankefristen før i september.

Erik Haaland, pressetalsmann i Equinor. Foto: Ole Jørgen Bratland / Statoil

– Sammen med partnerne i Sleipner-lisensen vil vi vurdere dette videre og gjøre en beslutning innen ankefristen.

– Men er det ikke sannsynlig at dere kommer til å anke?

– Det ønsker jeg ikke å spekulere i, sier Haaland.