Enda dyrere bussvei

Bussveien i Bypakke Nord-Jæren blir 2,8 milliarder kroner dyrere enn først regnet med. I går fortalte NRK at sprekken trolig ville komme på over to milliarder kroner. Nye tall for kostnadene knytte til Bypakken legges fram på en pressekonferanse nå.