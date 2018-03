Dyrt å rydde opp etter miljøsynder

Arbeidet med å rydde opp i miljøgiftene i sjøbunnen utenfor Rosenberg Verft i Stavanger vil koste opp imot 85 millioner kroner. Det viser en rapport Norconsult har laget på vegne av Buøy Invest, som eier verftstomten. Norconsult anbefaler at sjøbunnen nærmest kaiene blir mudret for å fjerne miljøgiftene, og at et område utenfor blir dekket til med et 20 centimeter tykt lag med masser.