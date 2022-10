Drone over Kårstø var truleg SAS-fly

Dronen som blei observert over gassanlegget Kårstø den 13. oktober, var truleg ikkje ein drone, men eit SAS-fly. Det skriv Aftenbladet. Avisa har sjølv undersøkt kva som skjedde. No får dei stadfesta frå politiet at det truleg var eit fly som førte til storaksjonen. – I etterkant ser verda litt annleis ut enn ein først trudde, seier seksjonsleiar for Nordsjø- og miljøseksjonen ved Sør-Vest politidistrikt, Amund Preede Revheim.