– Politiet er kjent med at siktede skal ha lagt ut innlegg der han snakker om drapshandlingen, og at han skal ha gjort dette både i forkant og i etterkant av drapet. Siktede har forklart seg om dette til politiet i avhør, og vi har også mottatt tips om dette, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma ved Sør-Vest politidistrikt.

– Politiet trenger nå tid til å gå gjennom dette materialet, for å finne ut når det er sendt, hvor det befinner seg og omfanget av det.

– Vet dere om materialet er ekte?

– Det er noe av det vi må undersøke, sier Soma.

NRK har også sett innlegget på et anonymt internettforum der mannen i 20-årene skal ha varslet om drapet før det skjedde.

Etter drapet skal han også ha lagt ut et bilde som angivelig viser åstedet, og bilde av det som skal være mulige drapsvåpen.

– Hvordan er det for politiet å jobbe med saker der innhold blir lagt ut på slike nettforum?

– Det er utfordrende å få oversikt over omfanget av dette. Det kan være utfordrende å vite hvem som står bak. Og det kan være utfordrende å få det slettet, sier Soma.

Siktede foklarer seg

– Han er preget av det som har skjedd, men etter forholdene klarer han seg greit, sier forsvarer Vegard Bråstein.

Den siktede kom sent inn i retten, elleve minutter etter at fengslingsmøtet skulle starte.

Han var kledd i T-skjorte og bukse, og virket rolig og relativt avslappet.

Fengslingsmøtet går for lukkede dører. Fortsatt er ikke alle pårørende varslet, ifølge politiet.

Politiadvokaten ba om fire ukers varetekt med brev- og besøkskontroll, og dette har retten godkjent.

– Vi ba om varetektsfengsling fordi det er fare for bevisforspillelse og unndragelsesfare, sier Soma.

Saken etterforskes videre, og avdøde skal obduseres. De tekniske undersøkelsene pågår fortsatt på stedet.

– Siktede har gitt en forklaring til politiet i avhør i går, og i den forklaringen forteller han noe om hvorfor dette skjedde. Jeg ønsker ikke å si noe mer konkret hva han har forklart, sier Soma.

Den siktede har foreløpig ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

Varslet selv om drapet

Det var 23. desember, rett etter klokka fem om morgenen at den siktede ringte politiet, og fortalte at det lå en død person i en bolig på Austrått i Sandnes. Kort tid etter at politiet kom til stedet, ble varsleren selv siktet for drapet, og tatt inn til politiet for avhør.

Krimteknikere jobber i boligen der drapet skal ha skjedd Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Den drepte er ikke formelt identifisert, men politiet har en klar oppfatning av hvem det er. Politiet mener det er en relasjon mellom den drepte og siktede, sa Fredrik Martin Soma, politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt på en pressekonferanse samme ettermiddag.

– Min klient samtykker til fengsling, han forstår at det er nødvendig, slik saken er.

Forsvareren har ikke møtt klienten før fengslingsmøtet julaften, men snakket mye med ham i dagen før.

De pårørende har fått oppnevnt Harald Øglend som bistandsadvokat.