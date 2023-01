– Den siktede har vært i avhør i dag, og har forklart at han har knivstukket henne. Han har også erkjent straffskyld i fengslingsmøtet og har samtykket til varetektsfengsling, sier Erik Lea.

Han er forsvareren til mannen i 60-årene som er siktet for drapsforsøk mot sin fraseparerte kone utenfor McDonalds i Karmøy torsdag.

Fredag ble det kjent at mannen blir varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. De to første ukene med full isolasjon og medieforbud.

Det kommer frem i en kjennelse fra Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Ifølge forsvarer Lea har den siktede ikke gått i detalj på hvorfor han skal ha knivstukket sin fraseparerte kone.

– Han forklarer at når han så vedkommende, svartnet det totalt. Han mistet kontakt med eget hode. Han stiller seg uforstående til at han har gjort det, men er likevel klar over at han har gjort det, sier Lea.

Knivstakk 40 minutt etter avhør

Retten mener også det er fare for bevisforspillelse og gjentakelse. Mannen har en lengre historikk med vold mot fornærmede. Han skal også ha brutt besøksforbudet han hadde mot sin fraseparerte kone.

Erik Lea er forsvareren til den drapsforsøk-tiltalte mannen i 60-årene. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Bakteppet for dette er ifølge Lea at det har vært en konflikt.

– Han har gjennom lengre tid vært i flere avhør i forbindelse med konflikten. Senest i går fra morgenen av og frem til cirka 13.00, sier Lea.

Knivstikkingen fant sted 13.40, samme dag. Altså 40 minutt etter avhøret med politiet. Ifølge Lea skal han ha sett sin fraseparerte kone ved Mcdonalds Oasen i Karmøy før det svartnet for han.

Kniven skal han ha hatt tilgjengelig i bilen.

– Du gjør ikke en sånn handling uten at det er sterke følelser i sving. Jeg håper han stoppet i tide.

Politiadvokat Christine Kleppa. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Ønsker flere opplysninger

Det var flere vitner til hendelsen torsdag kveld. Politiet avhørte vitner både torsdag kveld og fredag.

Det ble gjennomført kriminalteknisk undersøkelse på åstedet torsdag, og åstedet er nå frigitt. Politiet har gjort flere beslag i saken, og gjennomgår nå disse.

– Politiet har fokus på å kartlegge de involvertes bevegelser for å få et bedre bilde av foranledningen. Dette arbeidet inkluderer blant annet innhenting av videoovervåking. Det er for tidlig å gå i detalj på hendelsesforløp, da det gjenstår en del avhør, forklarer Kleppa.

Politiet ønsker fortsatt flere opplysninger i saken som kan belyse hendelsen.

Den fornærmede kvinnen er fortsatt innlagt på sykehus. Hennes helsetilstand er foreløpig ikke kjent.

– Hun har foreløpig ikke vært i stand til å avgi forklaring til politiet, sier politiadvokat Christine Kleppa.

– Kan siktelsen bli utvidet?

– Per nå er det ikke noe som tyder på at siktelsen blir utvidet. Men det er fortsatt tidlig i etterforskningen, og vi utelukker ingenting.