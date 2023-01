Dømt til fengsel etter boligbrann

En 38 år gammel mann er dømt til 18 dagers fengsel etter en eksplosjon i en bolig i Klepp kommune i april 2021.

Både mannen og en kvinne som var på besøk fikk alvorlige brannskader etter at mannen forsøkte å få fyr i vedovnen ved hjelp av en brennbar væske, skriver Stavanger Aftenblad.

Mannen brukte fusel, som er et avfallsstoff etter hjemmebrentproduksjon, da han skulle fyre opp i vedovnen. Det førte til en eksplosjon som igjen gjorde at mannen fikk den svært brennbare væsken over seg.