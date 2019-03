Dømt for ulovlig fiske

En mann i 40-årene fra Randaberg er i Stavanger tingrett dømt til å betale 6000 kroner i bot fordi fluktåpningen på begge sider av krabbeteinen var to centimeter for smal, slik at den i realiteten fisket hummer utenfor sesongen. Han måtte også tåle inndragning av teinen.