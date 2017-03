Dømt for Nav-svindel på 326.000

En 27 år gammel mann er i Stavanger tingrett dømt til 90 dagers fengsel for å ha svindlet Nav for 326.000 kroner, skriver Stavanger Aftenblad. Fra oktober 2012 til juni 2014 opplyste mannen til Nav at han jobbet 231 timer, mens det i realiteten var snakk om det mangedobbelte.