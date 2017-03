Dømt for bedrageri

En mann i 30-årene er i Stavanger tingrett dømt for bedrageri, skriver Rogalands Avis. Mannen lurte SAS over 70 ganger, ved å bestille ungdomsbillett. Mannen ble dømt til betinget fengsel i 30 dager med en prøvetid på to år. Han fikk også bot og må betale erstatning til SAS.