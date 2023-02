Kjetil André Østhus ble stukket med kniv gjennom hjertet og drept natt til første nyttårsdag i Haugesund i fjor.

Nå er en britisk statsborger dømt for drapet.

– Nødvendig for å verne samfunnet

Han er dømt til tvungent psykisk helsevern, i tillegg til å betale oppreisingserstatning til Kjetil André sine foreldre. «Retten er kommet til at tvungent psykisk helsevern er nødvendig for å verne samfunnet» heter det i dommen.

– Han har ikke tatt stilling til dommen enda. Jeg mener det er riktig med tvunget psykisk helsevern og er godt fornøyd med at retten landet på dette, sier forsvarer Ole Magnus Strømmen.

Han og domfelte skal nå møtes og diskutere hva som gjøres videre.

– Familien har det vanskelig

– Det er ikke landet om det blir anke eller ei, det er enda et åpent spørsmål, sier Strømmen.

Bistandsadvokat for familien, Benedicte Storhaug, har vært i kontakt med foreldrene, og forteller at det på en måte er en lettelse for dem at det har kommet en dom.

De håper dette kan være slutten på en prosess, men Storhaug understreker at de fremdeles har det vanskelig.

– Det er ikke noen glede for dem, sorgen er ikke noe mindre enn før. Familien har det vanskelig, sier bistandsadvokat for familien Benedicte Storhaug.

Hun sier videre at aktor og forsvarer er enig i faktum og juss.

Nyttårsaften i fjor kjørte foreldrene sønnen til Haugesund, der Kjetil André skulle feire nyttårsaften med gode venner. Halvannen time etter midnatt skjedde det fatale, da vennegjengen skulle skyte opp de siste fyrverkeriene.