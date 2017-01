Døde av fallskader

Fallskader er grunnen til at en 28 år gammel mann ble funnet død i Figgjoelva fredag 6. januar. Det viser den foreløpige obduksjonsrapporten, skriver Aftenbladet. Det skal være snakk om et fall på seks meter, og det er ingenting som tyder på at noe straffbart har skjedd, opplyser lensmann i Gjesdal, Kåre Birkeland til avisa.