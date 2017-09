Død mann funnet i elv i Rogaland trolig savnet dansk fisker

Liket blei funnet litt før klokken 19.30, og det blir brakt til Stavanger universitetssjukehus for obduksjon, opplyser Sør-Vest politidistrikt. Mannen blei meldt savna i Bjerkreimselva, men liket blei funnet i Tengselva lenger ned i Bjerkreimsvassdraget.

Leitemannskaper søkte etter mannen med lykt utover kvelden mandag 14. august. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Elva munner ut i Egersund sentrum.

Den danske fritidsfiskeren i slutten av 60-årene blei meldt savna i Bjerkreimselva i Dalane i Rogaland om kvelden mandag 14. august. Den savna mannen var med i et reisefølge på seks, som flere ganger før har vært på fiskeferie samme sted.

Det var vennene som meldte ham savna. Ingen så ham falle i elva, men det blei blant annet funnet en fiskestang ved elvekanten i Kleivane i Dalane. Siste observasjon av mannen var ved 16-tida, mens leiteaksjonen starta to timer seinere.

Et helikopter deltok også i søket etter fiskeren den første kvelden han var savna. Foto: Gunhild Hansen Brattebø

Tirsdag morgen blei søket gjenopptatt, blant annet med dykkere fra brannvesenet. Politiet var da sikre på at mannen hadde omkommet. Med dårlig sikt og flere strømninger er Bjerkreimselva utfordrende å søke i.

Elva er et populært mål for laksefiskere. I forbindelse med leiteaksjonen tok Norsk Folkehjelp til orde for at også laksefiskere bør bruke redningsvest.