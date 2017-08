– Laksefiskere må bruke redningsvest

Store styrker har i dag lett etter den savnede fiskeren, både ute i elva, og langs elvekanten. Den danske fiskeren i slutten av 60-årene, ble meldt savnet av sine kamerater i går ettermiddag, etter at de fant fiskestanga hans langs elvekanten.

Arnfinn Arnesen er leder av Norsk Folkehjelp i Stavanger. Foto: Anders Fehn / NRK

– Nå må laksefiskerne få på seg vest, på samme måte som de bruker vest når de er i båt, sier Anfinn Arnesen som er leder i Norsk Folkehjelp i Stavanger.

– Det er flere faktorer som øker risikoen for drukning ved laksefiske. De står ofte alene, de fisker når det er mørkt, og de bruker vadebukser. Alt dette er risikofaktorer, og vi ser nå at halvparten av alle drukninger skjer fra land, sier Arnesen. Han mener det er gammel vane som gjør at fiskerne ikke bruker vest.

Statistikken viser at stadig flere drukner fra land, eller fra elvekant og sjøkant:

Laksefiskere er enige

Asbjørn Pedersen ved Bjerkreimselva. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Det som har skjedd, er helt tragisk. Det er det verste som kunne skje selvfølgelig for ham det gjelder, men også for oss andre som fisker her, er det helt grusomt, sier Asbjørn Pedersen. Stemningen er biringe, og det er helt forferdelig, fortsetter han.

– Vanligvis føler vi oss trygge når vi fisker her, men dette er den tredje drukningsulykken som har skjedd her i elva på de 13–14 årene jeg har fisket her. VI blir nødt til å tenke på sikkerheten framover, det er helt soleklart, sier Pedersen. Selv har han brukt vest når det er mye vann i elva, men ikke når vannføingen er som nå.

– Men det er klart at det er tanker som dukker opp nå, at det ikke er godt nok å bare bruke vest når det er mye vann, og endre til å bruke vest hele tiden, sier Pedersen.

Han har brukt dagen i dag til å lete etter den savnede fiskeren.

Vil ikke ha påbud

Arnesen i Norsk Folkehjelp vil ikke ha et påbud om å bruke vest ved laksefiske.

– Jeg er ikke for et påbud, folk må kunne bruke sunn fornuft, og tenke selv, sier Arnesen.