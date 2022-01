På gutesida var Noah eller Noa det mest populære namnet i 2021. 402 gutar fekk namnet, ifølgje SSB.

Noah er relativt nytt, kvart fall som motenamn. Det første året det var ti gutar som fekk namnsett Noah i Noreg var så seint som i 1997, opplyser dei.

Først dei siste åra har namnet Noah verkeleg blitt populært. Sidan 2016 har Noah vore på topp ti-lista kvart år, men aldri helt på toppen. Før no. Namnet føyer seg inn i rekka av ei bibelsk bølge på gutesida

Populært med bibelske namn

Sjå her! Både Noah (1.-plass) Lucas (4.-plass), Isak (5.-plass), Filip (8.-plass) og Jakob (9.-plass) har ein ting til felles.

Dei er namn med klar tilknyting til bibelen.

Litt lenger nede på lista over dei mest populære namna finn vi også Kasper, Elias, Tobias, Johannes og Mathias – alle namn frå bibelen og blant dei 20 mest populære namna i fjor.

– Bibelnamna har auka popularitet de siste 15 årene. Det er derimot ingenting som tyder på at det har noko med religiøs vekking i Noreg å gjere. Mykje av årsaka er truleg at mange gamle namn av denne typen no rett og slett er modne for ein renessanse, seniorrådgivar Anders Sønstebø i SSB.

Isak og Aksel er nykommarar på gutane si topp 10-liste. De dytta ut De dytta ut Liam og Henrik frå 2020-topplista.

Store endringar på gutelista

– Den store overraskinga i år er at det er såpass store forandringar blant gutane, seier seniorrådgivar Anders Sønstebø i SSB til NRK.

– Altså at Jakob går ned frå første til niande plass. Det er eit ganske stort fall historisk sett, seier Sønstebø.

Namna til fleire av personane i familien Ingebrigtsen har vore populære i fleire år. Fleire av dei har også hatt ganske store fall i popularitet frå 2020 til 2021, fortel SSB-forskaren.

– Kanskje er folk litt mette? Eg kan i alle fall seie at å vinne olympisk gull ikkje hjelper på namnestatistikken, seier Sønstebø og ler litt.

Inspirert av populærkultur?

Nora og Jakob var dei mest populære namna for barn som vart fødde i 2020. På gutesida var det som i fleire år før populært med bibelske namn som Noah/Noa og Lukas/Lucas.

På jentesida sneik det seg inn eit namn, som SSB trur Harry Potter- serien har delvis skuld i, nemleg «Hedvig», som er namnet på ugla til Harry.

Apropos Harry. Har du brukt namnet som eit skjellsord? I skulegarden brukar fleire barn no namnet «Karen» som eit negativt ladd ord. Les meir her: