– Det begynte for 14 dagers tid siden. Folk begynte å ringe inn på grunn av veps.

Det er den tiden på året igjen for Alf Inge Fjelde. Han er daglig leder for A1 Skadedyrsenteret i Rogaland.

– Jeg er så fullbooket at jeg ikke klarer å ta alle.

2018 er et partallsår, noe som betyr en såkalt «vepsesommer». Det har vært slik i Sør-Norge de siste 10–15 årene.

Skadedyrbekjemper Alf Inge Fjelde på kontoret sitt. Foto: Gunnar Ringen Johansen

Hvorfor er det ingen som helt vet. Men NRK skal prøve å gi deg et slags svar i løpet av denne artikkelen.

Telefonen til Fjelde ringer. Kort etter er han på vei til et skremmende stort vepsebol i en hage.

Varmekjære

Seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning, Frode Ødegaard, har tidligere uttrykt bekymring for den stadig minkende insektbestanden.

I sommervarmen mistrives flere arter. Mygg, klegg og knott er alle avhengige av fuktighet på larvestadiet, sa seniorforskeren til NTB i forrige uke.

Men vepsen stortrives.

Kilde: Folkehelseinstituttet Foto: FHI

– Vepsene er varmekjære og solelskende dyr. De trives i varmt og tørt vær, sier Ødegaard til NRK.

Samtidig sliter byttet til vepsen med det tørre været. Derfor sa zoolog ved naturhistorisk museum, Petter Bøckmann, til NRK i mai at han trodde vepsesommeren i år kom til å bli dårligere enn en vanlig vepsesommer.

– Det har vært en ekstraordinær sommer på alle måter. Jeg er veldig spent på resultatet, sier han.

Uansett om den blir god eller dårlig, blir det vepsesommer. Det er både Bøckmann og Ødegaard klare på.

Seniorforsker ved Norsk institutt på naturforskning (Nina), Frode Ødegaard. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Bolene blir større og større utover sommeren. De er nå så store at vi begynner å merke det. Arbeiderne og hannene kommer for fullt, og vi ser mye mer veps overalt. Det er en veldig økning nå og utover i juli, sier seniorforskeren.

Mange dronninger

Men så tilbake til mysteriet. Hvorfor er det vepsesommer? Ødegaards teori er som følger:

Vi spoler tilbake til 2016. Et godt vepseår. Om høsten er det mange dronninger som overvintrer. Året etter, 2017, kan det bli konkurranse mellom dronningene om de beste bolplassene. Da går vepsebestanden ned.

– Så blir det få dronninger igjen på høsten, og de gjør det bra. De blir gode mødre for sine etterkommere, og legger til rette for et godt vepseår igjen, sier Ødegaard.

Og dermed kan vi spole frem til juli 2018.

Alf Inge Fjelde i fullt utstyr. Foto: Gunnar Ringen Johansen

Alf Inge Fjelde er fremme i hagen. Han tar på seg utstyret.

– Dette er veps som går inn flere steder. Da er det greit med utstyr, sier Fjelde.

Han sprøyter på et stoff som skal fjerne vepsen.

– De vil sverme rundt i en times tid. Så finner de ut at de ikke klarer å gå inn i bolet, og deretter dør de, sier skadedyrbekjemperen.

Før han pakker sammen og drar videre til neste oppdrag.