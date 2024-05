Bygningsbrann i Sandnes

Brannvesenet har fått melding om bygningsbrann på Bersagel. Det kommer røyk fra en hytte. Alle skal være ute av hytten, skriver brannvesenet på X.

– Brannvesenet river kledning for å komme seg inn og vi har mye ressurser på stedet. De har kontroll på brannen, og det er ikke fare for spredning. Det er en del røyk, men ikke snakk om full fyr, forteller vaktleder i 110 Sør-Vest, Christer Gilberg.

Klokka 14.05 melder politiet at brannen er slukket.

– Det kan tyde på at hytteeier har brukt et gassapparat for å gjerne ugress. Dette har videre ført til fyr i kledning, skriver de på X.