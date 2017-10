Byggestart for Figgjo-skole

I 2014 vedtok Sandnes kommune å bygge en ny skole for 1. til 10. klassetrinn på Figgjo. I dag ble elever og lærere invitert til en etterlengtet markering av byggestart for nye Figgjo skole. Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) sto for markeringen.