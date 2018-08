Brann-mistenkte kjent av politiet

Dei tre personane som er arrestert, mistenkt for å ha sett fyr på Bryne i går er kjent for politiet frå tidlegare. Det opplyser politiadvokat Lene Tesdal Tonstad. To menn og ei kvinne først i 20-åra blei arrestert i går. Politiet jobbar med saka for fullt og vil vurdere om det er grunnlag for varetektsfengsling.