Brann i bil på Nærbø

Like før halv sju i kveld fikk politiet melding om brann i et kjøretø på en bensinstasjon på Nærbø i Hå kommune. Brannvesenet melder om kontroll på brannen. Ifølge politiet skal det ikke være noen personskader eller fare for spredning. Politiet er på stedet og gjennomfører undersøkelser og avhør av bileiere.