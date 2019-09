Blei henta opp frå sjøen

Ei politipatrulje berga ein mann (23) som låg i sjøen ved Indre kai i Haugesund i natt. Mannen blei køyrd til legevakta for sjekk. Han sa sjølv at han hadde lege i sjøen i om lag to minutt. Mannen var kraftig rusa, men ikkje særleg nedkjølt.