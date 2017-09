– Dette viser sårbarheten når du er et sted hvor det bare er en vei inn og ut, sier operasjonsleder for Stavanger i Sør-Vest politidistrikt, Dag Steinkopf, etter at bilen er fjerna og eneste innfartsåre til Hundvåg igjen er helt åpen for trafikk.

Men først må vi åtte timer tilbake i tid.

Historien om betongbilen som sperra veien til øya Hundvåg utenfor Stavanger starta allerede før klokka 09 lørdag morgen. Først meldte politiet at det var en lastebil som hadde velta, men kort etter blei det klart at lasta var flytende betong inni en tank. Og betongen var i ferd med å renne ut i veibanen.

Først ved 09.30-tida meldte politiet at lekkasjen var stoppa, og brannvesenet var i gang med opprydding. Det blei så bestemt at bilen skulle tømmes for last.

Betongbilen velta i rundkjøringa mellom Hundvågveien og Hundvåg Ring. Dette er eneste innfartsvei til Hundvåg, som er forbundet til Stavanger sentrum med broer over øyene Grasholmen, Sølyst, Engøy og Buøy.

Ifølge SSB-tall bor det cirka 13.000 mennesker i bydelen Hundvåg.

Gjennom lørdag formiddag kunne trafikken passere rundkjøringa hvor betongbilen lå, men veldig, veldig sakte.

Ved 15-tida var endelig mannskap og utstyr som kunne flytte bilen på plass. Da var det seks timer siden betongbilen velta, og veien blei helt stengt. Politiet meldte først at bergingsjobben skulle ta en time, så en halvtime, og til sist halvannen time. Men like før klokka 16, etter litt under en time, var bilen igjen på hjul. Og veien blei åpna for trafikk igjen. Vel å merke med dirigering.

Da strakk køene mot sentrum seg til Fiskepiren i Stavanger, fire og en halv kilometer unna.

Først en time seinere var alt som normalt på fylkesvei 435.

– 16.58 kom det melding fra Vegtrafikksentralen om at det var fritt fram, sier Dag Steinkopf i politiet.

Ifølge Steinkopf er sjåføren anmeldt etter paragraf 3 i Vegtrafikkloven (se faktaboks). Den handler om å være «aktpågivende og varsom». Men akkurat hvordan sjåføren eventuelt ikke har vært aktpågivende og varsom, kan ikke politiet si noe om lørdag ettermiddag.

– Saken skal etterforskes videre, sier operasjonslederen, og legger til at det omfatter både avhør av sjåføren og undersøkelser av kjøretøyets ferdsskriver.

Førerkortet er ikke beslaglagt.

Sjåføren blei brakt til legevakta med ambulanse etter velten lørdag morgen. Politiet har ikke nøyaktig informasjon om skadetilstanden hans, men er sikre på at han ikke blei alvorlig skadd.

Politiet har forsøkt å varsle Arbeidstilsynet, men hadde ikke oppnådd kontakt med dem lørdag ettermiddag.