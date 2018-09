Beslagla to førerkort

UP har i ettermiddag hatt fartskontroll på E39 på Bokn. To unge menn ble fratatt førerkortet for høy fart. Èn av dem ble målt til 117 km/t i 80-sonen. Den andre mistet førerkortet på grunn av for mange prikker. 12 personer fikk også bot i kontrollen.