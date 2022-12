Hei snuppa, hvordan går det, fått hjelp?

Kunne gjerne tenkt meg å kjøpe en skitten truse av deg hvis du er interessert?

Holder vi kontakten, så drypper det sikkert mer.

Disse meldingene er mottatt av kvinner som ber om hjelp til jul via nettstedet Finn.no. NRK har fått tillatelse til å gjengi dem.

– Man føler plutselig at man har «solgt seg», uten å være klar over det. Man føler seg skitten og sårbar, sier «Kari», som er alenemor til to.

Føler hun setter barna i fare

NRK har vært i kontakt med flere kvinner som har lagt ut Finn-annonse, der de ber om økonomisk hjelp. Noen sliter med å betale strømregningen. Andre har ikke råd til gaver til barna.

– Jeg tenker at det er mange desperate menn der ute som prøver å utnytte noen i en sårbar situasjon. De tenker nok at vi er så desperate at vi gjør alt for penger eller gaver, skriver en annen alenemor.

Ingen av kvinnene ønsker å stå fram med navn, men de samtykker til at NRK forteller deres historier.

En ung kvinne har tatt skjermbilder av henvendelsene hun har fått via nettstedet Finn. Foto: Skjermdump

Sex, bekjentskap og skitne truser er noe av det mennene ber om.

– Man føler plutselig at man kanskje setter ungene i fare med å be om hjelp, når det er nettopp dem man prøver å beskytte oppi det hele, skriver «Kari».

Hun forteller om en vanskelig økonomisk situasjon nå i førjulstiden.

Over en halv million nordmenn lever under grensen for lavinntekt. Tall fra SSB viser at 115.000 barn under 18 år lever i familier med vedvarende lav inntekt.

– Jeg føler at jeg kryper til korset, med huden blottlagt og sårbar, ved å be om hjelp. Og så møter man seksuell trakassering. Det gjør bare hele situasjonen enda verre.

Kjent problem for Aleneforeldreforeningen

En annen alenemor forteller at en mann oppsøkte henne og ville være med henne på butikken for å handle inn til jul.

– Han sa han kunne handle for meg, og at jeg kunne gi ham noe kos/sex. Da blokkerte jeg ham. Det var voldsomt ubehagelig og veldig rart. Først virket han seriøs, og jeg fikk inntrykk av at han ville hjelpe. Så ville han ha sex i gjengjeld, forteller hun.

Cathrine Austrheim er leder i Aleneforeldreforeningen. Hun kjenner godt til problemet.

Cathrine Austrheim i Aleneforeldreforeningen mener samfunnet trenger en holdningsendring når det gjelder alenemødre: – Det er det hver og en av oss som er ansvarlig for. Foto: Privat

– Det skjer ofte, og det er nok store mørketall. Det er helt forkastelig, og viser hvordan samfunnet fremdeles har dårlige holdninger til det å være en alenemor, sier Austrheim.

Hun har selv opplevd slike holdninger som alenemor til to barn.

– Man mister troen på noen mennesker. Det er fryktelig ubehagelig. Samtidig føler man skam, og lurer på om det er sånn folk oppfatter deg.

Ba om seksuelle tjenester etter å ha vippset

Det er ikke bare alenemødre som opplever seksuell trakassering når de ber om hjelp via nettstedet Finn. En ung kvinne på 19 år forteller til NRK at to ulike menn har bedt henne om å sende skitne truser til gjengjeld for julehjelpen.

– Jeg synes det er trist at folk utnytter den allerede sårbare situasjonen som jeg er satt i. Spesielt i forhold til hvor ung jeg er, når menn på 60+ tilbyr meg seksuelle tjenester. Det får meg til å føle meg skitten, skriver hun til NRK.

Videre sier hun at hun har politianmeldt meldingene hun har fått fra menn som ønsker seksuelle tjenester i gjengjeld.

– Viktig å rapportere

Presseansvarlig i Finn, Linda Glomlien skriver til NRK at det er leit å høre at noen opplever slike ting på annonsene sine.

– Det er viktig at de som opplever noe uønsket på annonsen sin rapporterer umiddelbart, da vi ikke alltid oppdager slike hendelser i vårt system.

Rapporteringen på nettstedet finnes i form av en egen knapp.

– Vi går gjennom samtalen manuelt, og ser om det er grunn til å sende advarsel, eller å foreta en eventuell utestengelse fra Finn. Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering mot våre brukere, sier Glomlien.