Ber om fire uker varetekt

Mannen i 40-årene, som er siktet for drap eller medvirkning til drap etter at en mann ble funnet død i Stavanger lørdag, vil framstilles for varetektsfengsling i Sør-Rogaland tingrett, rettssted Jæren i dag klokken 12.00.

– Vi vil be om fire ukers varetektsfengsling, hvorav to av ukene er i full isolasjon. Vi ber om brev-, besøks- og medieforbud i hele fengslingsperioden. Vi kommer til å begjære lukkede dører, sier politiinspektør Lars Ole Berge i en pressemelding fra politiet.

Siktede ble avhørt av politiet i går.

– Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på hva han har sagt i avhøret, sier Berge.

Politiet har ikke ytterligere opplysninger i saken på nåværende tidspunkt.