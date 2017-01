Bellona reagerer på Statoil-ulykker

Bellona-leder, Frederic Hauge, reagerer på granskingsrapportene fra Statoil, som viser at to hendelser i oktober i fjor kunne endt med dødsfall. – Begge hendelsene var langt mer alvorlige enn hva Statoil ville innrømme. De har hele veien forsøkt å legge lokk på det som skjedde og de ansatte som var til stede har vært redde for å varsle, sier han.