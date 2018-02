Behandler ikke regjeringsspørsmål

Et flertall på fylkesårsmøtet til KrF i Rogaland har vedtatt å ikke behandle spørsmålet om mulig regjeringssamarbeid i denne omgang. Et forslag om behandle resolusjonen i kveld ble avvist. Det var leder for KrFU i Rogaland, Jonas Sayed, som fremmet forslaget.