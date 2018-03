Bedrifter svindlet for millioner

Politiet på Karmøy har fått melding om at tre lokale bedrifter har vært utsatt for svindel. Svindlerne har tatt kontroll over bedriftenes e-post og fått kunder til å betale falske fakturaer til utlandet. Ifølge politiet er det snakk om svindel for flere millioner kroner.