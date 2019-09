Avlyser milliardkontrakt – frykter for hele Rogfast

Den såkalte Kvitsøy-kontrakten går ut på å kople Kvitsøy til Rogfast. Stangeland maskin og Implenia sammen stod igjen som eneste kvalifiserte tilbyder på prosjektet.

De fant ut at det ville koste 1 milliard kroner mer enn det Vegvesenet regnet med. Vegvesenet har derfor avlyst hele kontrakten.

– Vi er i utgangspunktet i sjokk over at Vegdirektøren har sagt nei til å bygge denne Rogfast-kontrakten. Det betyr det at konkurransen er avlyst og at vi er helt ute av bildet, sier Tore Voster, prosjektsjef i Stangeland maskin.

Og det betyr at Kvitsøy-kontrakten må opp til ny politisk behandling. Kvitsøy-kontrakten var det første som skulle bli bygget i Rogfast-prosjektet.

Voster frykter at avlysningen vil sette hele Rogfast i fare.

– Jeg er veldig redd for at hele prosjektet kan bli avlyst hvis dette skal opp til ny politisk behandling, sier han.

Rogfast Foto: Statens vegvesen Ekspandér faktaboks Prosjektet E39 Rogfast inneber mogleg kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger med undersjøisk tunnel.

Tunnelen er planlagt frå Harestad i Randaberg kommune til Arsvågen i Bokn kommune og vil bli rundt 26,7 kilometer lang. I tillegg skal det byggast ein arm på om lag fire kilometer opp til Kvitsøy.

E39 Rogfast vil bli verdas lengste undersjøiske vegtunnel. Tunnelen vil også bli den djupaste i verda. Det lågaste punktet i tunnelen vil ligge på om lag 385 meter under havoverflata. Kilde: Statens vegvesen

Unik i Norge

Kvitsøy-kontrakten er unik i norsk vegbygging, med store tekniske utfordringer. Rogfast skal ha en 26,7 km lang undersjøisk tunnel som når den står ferdig er verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel.

Kvitsøy-kontrakten omfatter 1/3 av denne pluss fem kilometer ettløpstunnel opp til Kvitsøy.

Vegdirektør Bjørne Grimsrud sier at de er pliktige til å legge kostnadsøkningen fram for Samferdselsdepartementet.

– Dette er ikke noe vi ønsket, men det er helt nødvendig i forhold til de rammer vi jobber innenfor. For vi kunne ikke gå videre med en sånn potensiell kostnadsøkning uten å snakke med departementet, og her lå vi langt over, sier vegdirektøren til NRK.

– Kan dette sette hele Rogfast-prosjektet i fare?

– Jeg synes ikke det er riktig å spekulere i det nå. Det som er viktig nå, er at vi tar en dialog med departementet og får fram kunnskap om hvor vi er i forhold til det prosjektet, sier Grimsrud.

NRK har vært i kontakt med prosjektleder for Rogfast, Tor Geir Espedal, men han vil ikke kommentere saken.

Solveig Ege Tengesdal, Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal regner med at dette vil bremse ned gigantprosjektet.

– Men jeg tror ikke at hele prosjektet blir skrinlagt. Men det er synd hvis prosessen nå stopper helt opp, sier hun.

3–3,5 milliarder

Kvitsøy-kontrakten ble av Vegvesenet estimert til 3–3,5 milliarder kroner. Det skal, ifølge kontrakten, bygges 20 kilometer tunnel. Deriblant to ventilasjonssjakter på ti meter i diameter som skal 250 meter ned fra Kvitsøy til hovedløpene. I tillegg skal det bygges en fire kilometer veg i dagen og fem bruer på Kvitsøy.

Tore Voster i Stangeland maskin mener flere arbeidsplasser nå står i fare.

– Vi hadde planlagt ressurser i forhold til dette prosjektet, så dette får konsekvenser for arbeidsplassene hos oss, sier han.