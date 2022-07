Åpenbart beruset fikk alkohol

Uteserveringsstedet Hansenhjørnet i Stavanger risikerer straff etter Gladmatfestivalen. Skjenkekontrollen var rundt, og skriver i sin rapport at en åpenbart beruset mann fikk servering, skriver Stavanger Aftenblad. Utestedet svarer at de tar fullt ansvar, men at de var misfornøyde med dørvaktene som ble tildelt fra vaktselskapet.