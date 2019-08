Ap-politiker sitter fast i Gaza

– Jeg er fortvilet. Jeg skal snart begynne på jobb igjen i Stavanger kommune etter ferien, og skolestart nærmer seg for barna mine. Vi har fått beskjed om at det kan ta flere måneder før vi får slippe ut fra Gaza, sier Almozayan til NRK.

Han befinner seg nå i Khan Yunis, sør i Gaza, sammen med kona og deres tre barn.

Alle fem er norske statsborgere.

– Innreisen tok fire dager

For første gang på lenge er familien tilbake i den opprinnelige hjembyen for å besøke nære slektninger.

Foto: Privat

De dro til Gaza via Kairo 1. juli. Innreisen fra Egypt til Gaza gjennom Rafah-overgangen helt sør på Gaza-stripa tok hele fire dager, en tur som ifølge Almozayan kunne vært gjennomført på fem timer.

Da Hussam Almozayan og familien omsider kom fram til Khan Yunis fikk han beskjed om at han snarest burde sette i gang papirarbeidet med tanke på den planlagte returen til Norge i begynnelsen av august.

– Har jobbet med utreisen hele ferien

– Mens familien min har hatt ferie og vært på stranden, har jeg jobbet med utreisen i fire uker. Jeg får vite at bare et begrenset antall mennesker kan slippe over til Egypt hver dag, og det er helt uvisst når det blir vår tur. Jeg har fått antydninger om måneder og i verste fall inntil ett år, sier Hussam Almozayan.

Han har fått skissert en løsning som går ut på å betale rundt 4000 dollar, mer enn 35.000 norske kroner, for å kjøpe seg en høyere plass i køen hos de egyptiske grensekontrollørene i det han karakteriserer som et korrupt system.

– Dette er ikke aktuelt. Så lenge vi ikke får noen utreisedato kan jeg heller ikke kjøpe flybilletter hjem til Norge før vi er i Egypt. Dermed får vi bare tak i de dyreste billettene, fortviler han.

Ordfører: – Ikke gode nyheter

Hussam Almozayan dro fra Gaza til Norge for 12 år siden. Han jobber som sosialkurator i Stavanger kommune, og står på valglista for Arbeiderpartiet i Gjesdal kommune siden familien er bosatt på Ålgård.

Ordfører Frode Fjeldsbø (Ap) i Gjesdal. Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Nå vet ikke Hussam om han får med seg innspurten av valgkampen.

Ordfører Frode Fjeldsbø (Ap) i Gjesdal sier at han ikke er kjent med den fastlåste situasjonen til sin partikollega når NRK tar kontakt onsdag kveld.

– Dette var ikke gode nyheter, og jeg vil undersøke saken nærmere i morgen tidlig. Jeg var i kontakt med Hussam Almozayan før han dro til Gaza på ferie. Da antydet han at grensepasseringene kunne bli en utfordring, men da helst innreisen, sier Fjeldsbø.

Ukjent for UD

Hussam Almozayan sier han foreløpig ikke har vært i kontakt med Utenriksdepartementet, men at han i dag begynte å varsle partikolleger for å be om råd.

Ane Haavardsdatter Lunde, pressetalsperson i UD, sier til NRK at de må undersøke saken torsdag før de kan uttale seg nærmere.

– Dette er ikke en sak jeg er informert om per i kveld, sier Lunde.