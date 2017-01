Anmeldt for trusler

En mann i 40 årene ble i natt anmeldt for trusler mot en vakt ved et utested i Kopervik. Mannen ble bortvist fra Kopervik sentrum. Politiet har også bortvist to menn i 20-årene fra sentrum etter at mennene ifølge politiet oppførte seg ufint. Fire menn ble også beordret ut av Haugesund sentrum etter å ha forstyrret ro og orden.