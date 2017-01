Mistanke om ruskjøring

Klokka 01.45 ble en bilfører stanset i Sandnes for kontroll. Politiet mistenker at den 23 år gamle mannen kjørte i ruspåvirka tilstand, og mannen ble sent til legevakt for blodprøve. 23-åringen ble også anmeldt for å kjøre bil uten gyldig førerkort.