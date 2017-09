Anmeldt for besittelse av narkotika

I formiddag ble en mann i 20-årene i Sandnes anmeldt for besittelse av mindre mengder narkotika. Politiet observerte at mannen kastet fra seg noe, idet de kjørte forbi han. Og da politiet stanset, fant de mindre mender narkotika like ved mannen, som erkjente forholdet.