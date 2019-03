Amir ble spyttet på og hetset fordi han er handikappet

Han gledet seg til å treffe familien i Stavanger, men turen hjem fra Oslo ble alt annet enn det Amir Hashani hadde tenkt.

28-åringen, som bor og jobber i Oslo, sier han opplevde at en fremmed mann ropte hatefulle ytringer mot ham søndag 10. mars.

– I to-tre minutter sto mannen på andre siden av veien og ropte: «Du må dø. Du kan ikke leve som handikappet», forteller Hashani.

Ifølge Hashani, som har CP og bruker rullator, gikk mannen over veien, bort til ham, og spyttet på ham flere ganger.

– Jeg fikk fullstendig sjokk. Jeg har aldri opplevd noen lignende tidligere. Han mente det ikke var verdt å leve for meg.

Redd for å gå alene

Det var Handikapnytt som først omtalte saken. Da Hashani ankom flyplassen på Sola, utenfor Stavanger, dro han rett til politistasjonen i byen for å anmelde hendelsen. Saken er flyttet over til Oslo politidistrikt.

Etter hendelsen er Amir Hashani blitt redd for å gå ut alene. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Der blir saken etterforsket av hatkrimgruppen, bekrefter politiet.

Episoden ved trikkestoppet i Oslo har preget Hashani i etterkant. Nå engster han seg for å gå ut alene.

– Det gjorde jeg ikke før. De siste dagene har vært helt forferdelige, forteller han.

– Ikke et engangstilfelle

Norges Handikapforbund reagerer sterkt på hendelsen Hashani ble utsatt for.

– Det er fryktelig. En tragedie både for Amir og oss som samfunn, der folk utsettes for denne type hets, trakassering og hatkriminalitet. Det er urovekkende, og vi vet at det ikke er et engangstilfelle, sier generalsekretær Sunniva Ørstavik.

Generalsekretær i Norges Handikapforbund, Sunniva Ørstavik. Foto: NRK

Hun viser til flere episoder der handikappede har blitt både latterliggjort av voksne og dyttet på trikken.

– Vi ser at hatkriminaliteten øker i samfunnet vårt. Det er et uttrykk for et samfunn som i mindre grad aksepterer, respekterer og verdsetter det store mangfoldet. Hatefulle ytringer får altfor lite oppmerksomhet.

– Hva skyldes det?

– Jeg tror ikke folk tror at funksjonshemmede opplever å bli utsatt for slikt. Derfor jeg er jeg veldig stolt over Amir og andre som orker å sifra. Uten dem får vi ikke gjort noe med dette, svarer Ørstavik.

– Svært alvorlig

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener hatkriminalitet mot funksjonshemmede er et mye større problem enn folk har inntrykk av.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. Foto: Likestillings- og diskrimineringsombudet

– Vi vet at én av tre funksjonshemmede i Norge har opplevd hatytringer og trakassering. Dette skjer på skolen, på arbeidsplassen, på gata, i utelivet, på offentlige transportmidler og ikke minst nettet og sosiale medier. Dette er svært alvorlig og uakseptabelt.

Hun synes det er bra at Hashani har anmeldt hendelsen.

– Dette er et samfunnsproblem og må behandles, erkjennes og politianmeldes som nettopp det, avslutter Bjurstrøm.

Kulturministeren provosert

Venstre-leder Trine Skei Grande engasjerer seg i Amir-saken.

– Jeg kjenner jeg blir voldsomt trist og provosert over holdningene til enkelte folk.

For bare litt over to uker siden hørte vi den triste historien om Gustav som ble hetset på skitur, og nå har det skjedd igjen, sier statsråd Trine Skei Grande.

Kulturministeren mener det er veldig bra at politiets hatkrimgruppe tar dette på alvor og har startet etterforskning.

– Slik oppførsel skal vi ikke ha. Vi må stå opp for hverandre om vi ser eller hører slik oppførsel, sier Skei Grande og legger til.

– Vi må alle, hver dag jobbe for å skape et samfunn som skal likebehandle alle. Alle mennesker er like mye verdt. VI har dessverre fortsatt en vei å gå, men den veien skal vi gå sammen med Amir og alle andre i hans situasjon. Amir, du går ikke alene.