Ålgård-brannen: Tror de vet årsaken

Politiet tror det var et stearinlys på et stuebord som starta brannen i et rekkehus i Ånudskaret 18. januar, skriver Aftenbladet. Det var katter i huset som begynte å brenne. Huset blei totalskadd og to nabohus fikk skader i brannen.