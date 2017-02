– Urbant hysteri å slokke lyngbrann

– Det er helt fantastisk at det brenner. Det blir bedre beite og biologisk mangfold, sier bonde Magnus Søyland.

Flere separate bråtebranner kom tirsdag kveld ut av kontroll og spredte seg over store områder i Rogaland. Alle ble startet av bønder i området. Lyngbrannen spredte seg, og brannvesen, sivilforsvar og helikopter ble satt inn.

Flere bønder i området som NRK har snakket med sier at de syns slokkingsarbeidet ble overdrevet.

– Ja, vegetasjonen liker jo at det brenner, men vi må i hvert fall ha den under kontroll. Det er det viktigste. Jeg er ikke redd for vegetasjonen, men vinden kan snu, sier brannmester Jostein Rasmussen.

Oppgitt over brannforbud

Magnus Søyland frykter for lyngen dersom det ikke skal være lov å brenne i heiene.

– I gamle dager gikk lyngheiene fra Portugal til Lofoten, men nå er de 90 prosent borte og Norge har tatt på seg ansvaret for å beholde dem. Den eneste måten å gjøre det på er å brenne dem ned og beite der, sier han.

Rogaland brann og redning har innført et totalforbud mot å gjøre opp alle former for ild med bakgrunn i brannene det siste døgnet. Bønder i området er oppgitt.

– Det er litt meningsløst. Både på nord- og østsiden er det for jo bløtt til å brenne, og det brenner fint og forsiktig og vil stoppe i vannet. Det er litt hysteri, men det henger vel sammen med urbaniseringen.

– Da de brant for hundrevis av år siden fantes det hverken paranoid brannvesen eller piloter som meldte fra, og da fikk de brenne i fred et lite område hvert år.

– Med det ligger flere gårder og hus i området?

– Det er jo bare å brenne ut ifra veggen og rundt hytta. Får man svidd en ring rundt, så er den trygg, sier Søyland.