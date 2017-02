Dette er status om brannene i Rogaland onsdag klokka 09.00:

Det brenner fremdeles i et område ved Holmaholen i Gjesdal. Denne brannen er større enn først antatt og beveger seg mot Buevegen.

Det brenner øst for Fårevatnet like ved Litle Undheim i Time kommune.

Brannen på Brusand i Hå kommune er slokket.

Brannen i Gjesdal er i ferd med å spre seg mot Buevegen. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Flere separate bråtebranner kom tirsdag kveld ut av kontroll og spredte seg over store områder i Rogaland. Onsdag morgen har fremdeles ikke brannvesenet full kontroll over hvor omfattende brannene er. Men en kan se store mengder røyk helt fra Ålgård sentrum. Over 60 mann er nå med på sluknings- og kontrolleringsarbeidet.

– Vi har nå hatt ATV-er ute for å se på omfanget her i Gjesdal, og brannen har blussa opp. På grunn av at vinden øker så tar brannen seg opp og det er snakk om flere kilometer som brenner, sier utrykningsleder ved Rogaland brann og redning, som er i Gjesdal ved Holmaholen. Ein av to steder det fremdeles brenn onsdag morgen.

De vil prøve å styre brannen ned mot Buevegen hvor de skal prøve å slokke den.

Brannen i Time har de fremdeles ikke full oversikt over. Fremdeles er verken bebyggelse eller liv truet, og frosten i bakken skal gjøre at en del slokker av seg selv.

Flere kilometer med lyng er svidd av her i Gjesdal. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

Brannforbud

Meteorologene melder opp mot liten kuling både i dag og i morgen, og det er lite nedbør i sikte. Med bakgrunn i brannene det siste døgnet innfører Rogaland brann og redning totalforbud mot å gjøre opp alle former for ild.

– Totalforbudet gjelder bruk av all ild i eller i nærheten av skog og mark, også på grillinnretninger som er tilrettelagt av kommunene. Mange skog-, kratt- og gressbranner skyldes uvettig oppførsel med ild i naturen. Disse kan få alvorlige konsekvenser. Derfor legger vi nå ned forbud mot bruk av ild utendørs, sier seksjonsleder Rune Einar Håland i forebyggende avdeling i Rogaland brann og redning IKS.

– Når det er så tørt som nå skal det veldig lite til før det begynner å brenne. Tenk deg derfor godt om ved bruk av åpen ild utendørs. Mange tror de har kontroll, men ild i tørt gress sprer seg fort, fortsetter han.

– Flere bønder søker om å få lov til å brenne gress i disse tider, men nå får alle nei. Mye på grunn av vinden som øker på, men selvsagt også på grunn av brannene som har kommet ut av kontroll, sier brigadesjef Alf Egil Krohn.

Mye frost og lite vegetasjon

Brannvesenet fikk melding om den første brannen klokka 17.53 tirsdag. Deretter tikket meldingene inn. Frost og lite vegetasjon gjorde det imidlertid enklere for brannvesenet.

– Brannen er spredt over store områder på en del kvadratkilometer. Men det er ikke så mye skog i området, men mye fjell og kratt. Dessuten gjør frosten til at mye av brannen dør ut av seg selv. Og på sørsiden har de klart å slokke mye med vatn, sa Eirik Hjelm i Rogaland brann og redning til NRK i 20-tiden.

Truer ikke bebyggelse

Brannvesenet får hjelp fra sivilforsvaret i slokkingsarbeidet. Flere lokale brannstasjoner bistår også. Brannvesenet har også tilkalt et skogbrannhelikopter, men når dette kan ta av og hjelpe til, er usikkert.

Området er forholdsvis øde, så brannen truer ikke noe bebyggelse, slik den er nå.

– Når klarer dere å slokke brannen, tror du?

– Det er veldig usikkert, men vi håper at den kan slokke av seg selv, eller at vi kan få tatt den i løpet av natta, sier Fjellberg.