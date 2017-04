– Mellom 50 og 60 krimbøker i året, sier Geir Tangen om sitt leseforbruk. Ikke bare forbeholdt påskedagene med andre ord.

– Det med påskekrim er veldig særnorsk. Noe av forklaringen finner vi nok fra 60- og 70-tallet, da de begynte å vise påskekrim på NRK. Det var den eneste kanalen vi hadde, og vi var nødt til å vente til neste dag for å se en ny episode. Da samlet hele familien seg og ventet spent, sier Tangen.

Kona er også glad i krim, og det går lett ei bok i uka.

– Det er noe med spenningen og mysteriet som kommer på toppen av noe annet. Nesten som et kinderegg, sier Matre.

Håpet facebookvennene ville kjøpe boka

I januar i fjor kom Geir Tangens selvpubliserte «Maestro». En suksess som etter hvert ble solgt til 15 land. Han ventet det kanskje minst.

– Jeg regnet med at jeg klarte å selge 200 bøker til facebookvennene mine, om jeg var heldig. Men så ble det jo en internasjonal suksess, sier Tangen.

Mandag tok han siste språkvask på manuset til bok nummer to i trilogien om Viljar Ravn Gudmundsson og Lotte Skeisvoll. Denne gangen bærer boken tittelen «Hjerteknuser», og det er Viljars sønn Alexander (17) som vies den største oppmerksomheten, etter at han våkner opp i sengen etter en fuktig ungdomsfest, og oppdager at det ligger en død jente ved siden av ham.

– Det blir hud og hår, og bein og armer i været samtidig. Jeg klarer ikke å la være, sier Tangen.

Krimparet Agnes Lovise Matre og Geir Tangen. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Bøkene har blitt skumlere og skumlere

Samme dag gir Agnes Matre ut bok. Også hun går for krim denne gangen, med «Skinnet bedrar».

– Jeg har gitt ut noen bøker før. De har blitt skumlere og skumlere, og nå ble det krim. Jeg er spent på hvordan leserne tar imot den, sier hun om sin første bok i en planlagt krimserie.

Mens Tangen legger det litterære universet til Haugesund, har Matre plassert sine karakterer i ektemannens hjembygd Øystese i Hardanger. Den single lensmannen Bengt Alsaker bor aleine ved fjorden. Så forsvinner en liten gutt på seks år en søndag morgen...

– Hvorfor begynte du å skrive krim?

– Når du skal skrive bøker, skal du skrive det du leser mest av. Jeg har alltid lest mest krim, og har hatt et ønske om å skrive krim. Men jeg måtte øve meg litt før jeg heiv meg utpå, sier Matre.