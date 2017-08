– Ikke gå til Preikestolen i dag

Det meldes om ekstreme værforhold både på Kjerag og Preikestolen, sier Audun Rake i Stiftelsen Preikestolen. Mye vind i høyden og voldsomme mengder nedbør gjør at de vil hindre folk i å gå, da det utfordrende føret gjør at faren for skader er stor.