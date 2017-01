– Bjarnason til Aston Villa

Tidligere Viking-spiller Birkir Bjarnason er på vei til Aston Villa, ifølge Birmingham Mail. Lokalavisen skriver at islendingen, som er oppvokst på Figgjo, trolig vil signere for den engelske klubben i løpet av uken. Bjarnason spiller i dag for den sveitsiske klubben Basel, og har tidligere over 100 kamper for Viking.