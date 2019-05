540 lærere ut i streik

Fredag 24. mai tas litt over 400 lærere i Sandnes kommune og 140 lærere i Sola kommune ut i streik dersom Unio og KS ikke blir enige om lønnsoppgjøret. Streiken vil kunne få konsekvenser for flere tusen elever, og gå ut over eksamenene om den blir langvarig.