40 helsearbeidere i karantene i Stavanger

– Disse 40 jobber med sårbare brukere på alders- og sykehjem, i hjemmesykepleien og i barneboliger, sier Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd i Stavanger kommune.

Hun sier at de ansatte må holde seg borte fra jobb i ti dager, men at de ellers kan gå på butikken, og utføre andre gjøremål som vanlig.

Kommunens kartlegging viser at én prosent av de helseansatte i kommunen deltok under demonstrasjonen, og dermed har havnet i karantene.

– Dette gjelder de som deltok aktivt, ikke som bare var forbipasserende, eller observerte arrangementet på noe avstand, sier hun.

Kommunaldirektøren opplyser at de ansatte får lønn mens de er hjemme.

Stavanger alene om karantene

– Ingen skal kjenne på dårlig samvittighet for dette. Kommunen ga tillatelse til demonstrasjonen, men vi måtte reagere siden det kom flere enn forventet.

Eli Karin Fosse forventer at kommunalt ansatte som jobber med sårbare brukere tenker seg nøye om før de oppsøker så store menneskemengder i tiden som kommer.

Selv om langt flere deltok på markeringen i Oslo enn i Stavanger er ikke helsearbeidere i hovedstaden bedt om å holde seg borte fra jobb. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Verken i Oslo eller i Bergen er helsearbeidere som deltok på markeringene bedt om å gå i karantene av kommunene.

Heller ikke Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør, mener det er nødvendig med karantene for folk som deltok.

Men til VG sier han mandag ettermiddag at alle som var til stede må være ekstra påpasselige i 14 dager framover hvis de får hoste, luftveissymptomer eller feber.

– I så fall gjelder smittevernrådene om å holde seg hjemme og sørge for å ta en koronatest, sier han til VG.

– Et eksperiment

Fylkeslege Janne Dahle-Melhus i Rogaland synes det er greit at Stavanger kommune har valgt å legge et føre-var-prinsipp til grunn.

– Kommunen har gjort en risikovurdering. Dette handler om sårbare mennesker, understreker hun.

Rasisme-demonstrasjonene kan sees på som smitteeksperimenter som vi kan høste erfaringer fra, sier fylkeslege Janne Dahle-Melhus i Rogaland. Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

– Hva er sjansene for at et arrangement med 1400 mennesker i Stavanger kan føre til en oppblussing av smitte?

– Det er nok veldig liten sjanse for at noen av disse har uoppdaget koronasmitte. Men fra et smitteperspektiv kan vi fortsatt ikke anbefale at så mange mennesker samler seg og står så tett.

– Hva hvis dette går bra, da?

– Hvis smitten ikke øker etter demonstrasjonene rundt i Norge i helgen så er dette noe folkehelsemyndighetene kan ta med seg videre når de vurderer ytterligere gjenåpning av samfunnet, sier Janne Dahle-Melhus.

– Så vi kan nok betegne det som skjedde som et slags smitteeksperiment, legger fylkeslegen til.