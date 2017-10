25 sauer måtte berges fra å drukne

Sammen med brannvesenet gikk bonde Kjell Petter Herikstad (33) i skytteltrafikk over det våte området og bar de etterhvert medtatte sauene over på tørt landskap. Etter 13 turer fram og tilbake var sauene berget.

DRAMATISK: 25 sauer måtte reddes fra å drukne. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Jeg er utrolig takknemlig for det fantastiske arbeidet brannvesenet gjorde for meg og sauene mine, sier Herikstad.

33-åringen overtok barndomsgården for under ett år siden og har sjelden opplevd at beitet har blitt så vassmetta med nedbør som i dag.

– Jeg så det med en gang jeg stod opp, at dette var ikke godt, sier Herikstad.

BONDE: Kjell Petter Herikstad (33) er bonde på Taksdal. Foto: MATHIAS OPPEDAL / NRK

Mye nedbør har ført til ras og flom flere steder i Rogaland. Håelva som går forbi gården til 33-åringen på Takdal er nå uvanlig høy.

Bant sauene

– Dette er et uvanlig oppdrag for oss, sier Kurt Dag Løvåsen som er overbrannmester på Bryne brannstasjon.

OVERBRANNMESTER: Kurt Dag Løvåsen Foto: Mathias Oppedal / NRK

Flere av sauene ble etterhvert så medtatt og brannvesenet måtte derfor binde sauene med tau før de fraktet dyrene over til tørt beite.

– Det er stille vann og vassing fram og tilbake, men det er et tungt arbeid og bære disse sauene fram og tilbake, svarer Løvåsen.