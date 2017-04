13 fikk fartsbot på Karmøy

Haugesundspolitiet har utstedt 13 forenklede forelegg til fartsglade bilister på Karmøy i dag. Etter to kontroller i 50-sone var høyeste målte hastighet 64 km/t. I tillegg ble det gitt to gebyr for manglende beltebruk.