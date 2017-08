Zahid selges til APOEL

Vålerenga-spiller Ghayas Zahid har blitt solgt til den kypriotiske klubben APOEL FC, melder Vålerenga på sine nettsider. 22-åringen fra Mortensrud har signert for fire år og får nå muligheten til å spille i Champions League for sin nye klubb. Følg overgangsvinduets siste dag her!