Ytterligere to pågrepet

Politiet har pågrepet ytterligere to unge menn for ungdomsbråket på Vestli og Stovner i helgen. – De er begge pågrepet for medvirkning til skadeverk, sier politiinspektør Trude Maren Buanes ved Stovner politistasjon. Begge ble pågrepet i går.