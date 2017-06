Vil internere barnefamilier på Dal

Politiets fellestjenester vil etablere en familieenhet for inntil tre barnefamilier som skal sendes ut av landet like ved Dal stadion i Eidsvoll, skriver Romerikes Blad. De som bor på boligfeltet like ved har fått nabovarsel for få dager siden. Familieboligene skal være underlagt Trandum.