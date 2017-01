Vil heve aldersgrensen på utesteder

Politiet på Lillestrøm mener det blir mer bråk, vold og ordensforstyrrelser når 18-åringene inntar byens vannhull, skriver Romerikes Blad. Ordføreren sier til avisen at han forstår politiet, men at det er viktig med et utelivstilbud til 18-åringene.